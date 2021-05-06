Что можно и нельзя делать 6 мая в День святого Георгия Победоносца

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Сергей Зеленский
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Один из самых известных христианских святых жил в III веке. Также этот день называют Юрьевым или Егорьевым.

Что можно и нельзя делать 6 мая в День святого Георгия Победоносца

Фото: vesti.ua, histrf.ru, ТАСС /YAY, /Wolfram Steinberg

Христианский мир 6 мая чтит память Георгия Каппадокийского, который жил в III веке в Малой Азии (территория современной Турции). Один из самых известных святых родился в привилегированной и богатой семье, и еще подростком решил посвятить себя военной службе. Карьера Георгия быстро развивалась по восходящей, на него обратили внимание высокие чины.

Когда ему исполнилось 20 лет, его родителей не стало, и он оказался обладателем внушительного наследства. Георгий принял решение раздать все нуждающимся, а затем обратился к императору с просьбой об аудиенции. На встрече Георгий признался, что исповедует христианство, вызвав тем самым у того ярость.

В течение семи дней его подвергали многочисленным пыткам, в том числе клали ему на грудь каменную глыбу, но он не отрекся от веры, и его обезглавили.

Также этот день называют Юрьевым же или Егорьевым. Дело в том, что этими именами в русской традиции передавалось имя Георгий.

Что нельзя делать в этот день:

Пассивность противопоказана, необходимо действовать. Но желательно не размениваться на мелкие, не обязательные дела. Лучше всего заниматься тем, что по-настоящему важно и необходимо.

Что можно делать в этот день:

Особенно успешным будет начало всевозможных масштабных проектов. Хорошо провести день в активном общении с родными и близкими.

День Ангела: Валерий, Анатолий, Афанасий, Александра, но главный именинник — Георгий.

Приметы:

День теплый — скоро лето наступит.

Теплая ночь — к хорошему урожаю хлеба.

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