По словам министра финансов, сейчас в РФ «на нефть уже не так обращают внимание», потому что в стране созданы «необходимые финансовые буферы».

Силуанов считает приемлемой для России нефть за $10

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Цена на нефть в десять долларов за баррель является приемлемой для России, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

«Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов — то есть, бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, — это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене десять долларов проживем», — сказал он.

По словам Антона Силуанова, «это прошлая война, и к ней мы подготовлены», однако теперь перед государством стоят новые задачи — защита здоровья и жизни людей.

1 мая в силу вступило новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Несмотря на это, рынки находятся, по всей видимости, под влиянием опасений за нехватку мест в хранилищах черного золота. Этим эксперты объясняют снижение цен на сырье.

29 апреля глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что стоимость топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС) в России стабильна.

Ранее 5-tv.ru писал, как падение цены на нефть повлияло на дальнейшее развитие всего мирового рынка «черного золота».

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