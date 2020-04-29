Глава Минэнерго РФ в ходе онлайн-совещания с президентом РФ также рассказал о динамике спроса на топливо в розничной продаже в апреле.

Новак заявил, что цены на бензин с начала года не изменились

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак утверждает, что стоимость топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС) в стране стабильна. Об этом он заявил во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Цены на АЗС стабильны. На автомобильный бензин цены с начала года не изменились, на дизельное топливо рост находится в пределах инфляции», — сказал глава Минэнерго РФ.

Александр Новак добавил, что в розничном сегменте рынка топлива на АЗС падение спроса на автомобильный бензин в апреле составило 40-50%, на дизельное топливо — примерно 30%, а падение потребления авиакеросина превысило 50%. Министр подчеркнул — «ситуация с топливным обеспечением регионов стабильная».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия может запретить импорт дешевого бензина на полгода. Инициатором запрета выступило Минэнерго РФ с целью поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.69
-0.88 80.05
-0.72
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, способных променять любовь на богатство

Последние новости

17:35
Студенты-медики пришли на помощь врачам в борьбе с коронавирусом
17:27
Актриса Кара Геог показала умершего во время родов сына
17:17
Украина пообещала сорвать завершение строительства «Северного потока — 2»
17:09
Президентский дворец Хофбург в Вене эвакуируют из-за сообщения о бомбе
17:03
МИД РФ: Обвинения России в подготовке отравления чешских политиков повлияют на отношения с Москвой
16:54
ФСБ пресекла контрабанду драгоценных металлов более чем на 200 миллионов рублей

Сейчас читают

Американский «перевал Дятлова»: пять молодых людей умерли в горах один за другим
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, способных променять любовь на богатство
Составлена карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок