Новак заявил, что цены на бензин с начала года не изменились

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак утверждает, что стоимость топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС) в стране стабильна. Об этом он заявил во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Цены на АЗС стабильны. На автомобильный бензин цены с начала года не изменились, на дизельное топливо рост находится в пределах инфляции», — сказал глава Минэнерго РФ.

Александр Новак добавил, что в розничном сегменте рынка топлива на АЗС падение спроса на автомобильный бензин в апреле составило 40-50%, на дизельное топливо — примерно 30%, а падение потребления авиакеросина превысило 50%. Министр подчеркнул — «ситуация с топливным обеспечением регионов стабильная».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия может запретить импорт дешевого бензина на полгода. Инициатором запрета выступило Минэнерго РФ с целью поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.