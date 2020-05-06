Семь человек пострадали в результате крупного пожара в небоскребе в ОАЭ

Огонь стремительно охватил высотку из почти 50 этажей в культурной столице арабского государства.

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Фото, видео: khaleejtimes.com, 5-tv.ru

В Эмиратах больше 250-ти семей эвакуировали из-за крупного пожара в небоскребе. В городе Шарджа словно факел вспыхнуло здание высотой в 48 этажей.

Местные власти сообщили о семи пострадавших — люди надышались дымом во время эвакуации. По предварительным данным, пожар возник в ресторане на десятом этаже, а дальше огонь перекинулся по всей высоте здания.

Верхние этажи спасатели осматривали с помощью дронов. По счастливой случайности никто не погиб. К этой минуте пламя удалось погасить.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры горящего небоскреба.

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