Водитель убил должника с помощью ножа и паяльника, а тело сбросил в канаву
Вопиющее преступление произошло в деревне Колтуши Ленинградской области в конце апреля. Его соучастником убийца сделал собственного сына.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Житель деревни Колтуши Всеволожского района Ленинградской области жестоко убил мужчину из-за отказа вернуть долг. Как стало известно 5-tv.ru, для этого он использовал нож и паяльник.
Инцидент произошел 25 апреля. Водитель одной из местных строительных компаний позвал должника к себе в гараж на улице Верхняя. Между 51-летним и 28-летним мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого первый множество раз ударил знакомого в область шеи и не менее трех раз металлическим паяльником по голове.
Чтобы замести следы, убийца выбросил одежду и орудия преступления в мусорный бак. Тело погибшего он завернул в полиэтиленовый мешок, а затем вместе с 27-летним сыном погрузил в фургон. Труп они вывезли в Кировский район Ленобласти, где сбросили в канаву у дороги.
Полиция обнаружила тело на следующий день. Поздним вечером 5 мая подозреваемый в убийстве водитель и его сын были задержаны. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть первая статьи 105 УК РФ).
Ранее 5-tv.ru писал о другом жутком убийстве в Ленобласти — мужчина отрезал соседу голову и спрятал ее в ведре под ванной.
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