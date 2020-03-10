В Ленобласти мужчина отрезал соседу голову и спрятал ее в ведре под ванной

Житель Ленинградской области отрезал соседу голову и спрятал ее в ведре под ванной. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел в квартире одного из домов по Юношеской улице в Луге.

В полицию о произошедшем вечером 9 марта сообщила хозяйка жилища. По словам женщины, страшную находку в ванной во время уборки сделал арендатор комнаты. Взору жильца предстало изрезанное тело мужчины. Голова погибшего была найдена тут же в металлическом ведре.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что к преступлению может быть причастен 37-летний строитель из Белоруссии. По версии следователей, мужчина также снимал комнату в этой квартире и около месяца назад повздорил со своим 30-летним соседом. Во время конфликта подозреваемый зарезал своего оппонента, отчленил ему голову и спрятал в ведре. Тело погибшего злоумышленник забросал тряпками и деревянными панелями.

Предполагаемый убийца задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».