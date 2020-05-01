«Мастер смешных падений»: Ивлеева показала, как учится танцевать на шесте

Российская ведущая позабавила пользователей видеороликом со своей неудачной тренировки.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева записала для поклонников забавное видео. Звезда показала свои неудачные попытки научиться танцевать на шесте. Надев ботильоны на каблуках, облегающий топ, соблазнительные шортики и парик с голубыми волосами, знаменитость попыталась повторить движения, характерные для стрип-пластики. Однако ее усилия не увенчались успехом.

Сначала Ивлеева просто упала с шеста. На второй раз у нее получилось ненадолго удержаться, она с трудом попробовала выполнить один из элементов, после чего своей мимикой показала, что освоить танцевальное искусство для нее оказалось чересчур сложно.

Instagram @_agentgirl_

Впрочем, фанатам понравился ролик ведущей. В комментариях они признались, что теледива их каждый раз веселит.

«Просто пушка!»

«Мастер смешных падений!»

«Обожаем тебя!»

«Просто ору», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева показала уморительное видео с незнакомцем, заснувшим у нее на груди.

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