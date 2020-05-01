«Мастер смешных падений»: Ивлеева показала, как учится танцевать на шесте

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева записала для поклонников забавное видео. Звезда показала свои неудачные попытки научиться танцевать на шесте. Надев ботильоны на каблуках, облегающий топ, соблазнительные шортики и парик с голубыми волосами, знаменитость попыталась повторить движения, характерные для стрип-пластики. Однако ее усилия не увенчались успехом.

Сначала Ивлеева просто упала с шеста. На второй раз у нее получилось ненадолго удержаться, она с трудом попробовала выполнить один из элементов, после чего своей мимикой показала, что освоить танцевальное искусство для нее оказалось чересчур сложно.

Instagram @_agentgirl_

Впрочем, фанатам понравился ролик ведущей. В комментариях они признались, что теледива их каждый раз веселит.

«Просто пушка!»

«Мастер смешных падений!»

«Обожаем тебя!»

«Просто ору», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева показала уморительное видео с незнакомцем, заснувшим у нее на груди.