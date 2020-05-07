Альбина Джанабаева рассказала о желании стать хорошей свекровью

Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывают двух сыновей. Старший из них, 16-летний Константин пока не тяготеет к публичности и не соглашается сниматься с родителями для прессы. Однако видевшие его на редких снимках поклонники отмечают: юноша превратился в завидного жениха. Мама молодого человека считает, что его будущей невесте с ним повезет. Сама же она готова стать хорошей свекровью.

«Мне бы хотелось быть в контакте с новым членом нашей семьи. Для меня в первую очередь важно, чтобы выбор сына был осознанным, была любовь… Какой я буду свекровью? Хорошей! Это залог всего. И хорошей жизни молодых, и наших с сыном отношений», — поделилась певица в Instagram-эфире для Woman.ru.

Пока же ее связь с Константином и пятилетним Лукой укрепляет самоизоляция, уточняет портал Starhit.ru. Семья живет в загородных апартаментах. Как отмечает Альбина, длительное пребывание под одной крышей вместе с сыновьями идет на пользу всем домочадцам. Ведь в воспитании наследников артистка сегодня видит свое основное предназначение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Альбина Джанабаева раскрыла секреты своего питания.