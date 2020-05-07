Ничего святого: в Петербурге женщина погасила Вечный огонь на Марсовом поле

По версии следствия, женщина находилась в нетрезвом состоянии в момент совершения злодеяния.

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Фото, видео: РИА Новости / Юрий Абрамочкин, 5-tv.ru

В центре Петербурга, на Марсовом поле, неизвестная женщина потушила пламя Вечного огня.

В беседе с 5-tv.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко пояснил, что информация об административном правонарушении поступила в отделение полиции в ночь с 6 на 7 мая.

Один из прохожих, увидев, что у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны не зажжен Вечный огонь, решил пожаловаться в компетентные органы. В результате тщательного изучения камер наружного видеонаблюдения, удалось установить, что погасила пламя некая дама, одетая в серый костюм. Приблизительные приметы преступницы: возраст — около 50 лет, небольшой рост и светлые волосы средней длины.

«Установлено, что в ночь на 6 мая неизвестная женщина с внешними признаками сильного алкогольного опьянения своими действиями привела к угасанию огня на мемориале. В настоящее время полицией приняты меры к установлению личности и розыску женщины», — пояснил собеседник 5-tv.ru.

Какое именно наказание грозит преступнице — не уточнялось. Процессуальное решение будет принято только после установления личности злоумышленницы.

Ранее 5-tv.ru показал жуткие кадры с места пожара под Петербургом, где погибли шестеро детей.

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