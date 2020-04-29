В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с коптера, запечатлевшего последствия пожара под Санкт-Петербургом, где погибли восемь человек, шесть из которых — дети. Трагедия произошла в Выборге Ленинградской области. Пламя охватило частный жилой дом площадью 120 квадратных метров.

«Сегодня поступило сообщение о пожаре. К месту были направлены пожарные отряды. В 01:31 было установлено, что происходит горение одноэтажного каркасно-щитового с мансардой дома. В 2:51 была объявлена ликвидация открытого горения, приступили к работе по разборке завалов», — сообщает начальник ГУ МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека.

В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух взрослых 32-летней Юлии Ш. и 36-летнего Дениса Ш., а также их шестерых детей, старшему из которых было восемь лет, а самому младшему — всего месяц. Остальным детям было шесть, три, два и один год. Известно, что в доме находился еще один человек — дядя погибших детей. Он смог спастись, сейчас с ним работают правоохранители.

По предварительным данным, пожар произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж. Возможными причинами возгорания могли стать неисправность электрики или неосторожное обращение с огнем. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры пожара под Петербургом, где погибли шесть детей.