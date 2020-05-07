Собянин назвал реальное число заболевших коронавирусом в Москве
Мэр считает, что в столице COVID-19 инфицированы порядка 300 тысяч человек. Официально зарегистрировано 92 676 случаев.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что количество заболевших коронавирусом в столице составляет 2-2,5% местных жителей, это около 300 тысяч человек. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, Москва за неделю удвоила количество тестирований на COVID-19 и теперь по выявляемости превысила показатели Нью-Йорка. Глава города подчеркнул, что в течение последних двух недель число госпитализаций с коронавирусом в столице не увеличилось.
«Более того, сегодня количество госпитализированных и тех, кто выписан, показывает положительную динамику. Выписалось больше, чем было госпитализировано. И это самый главный результат нашей работы», — сказал мэр Москвы.
Сергей Собянин отметил, что жителям столицы нескоро придется вернуться к жизни без ограничений. По его словам, все зависит от «дисциплины».
По данным на 7 мая, в Москве подтверждено 92 676 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в столице выздоровели 769 человек.
В апреле власти Москвы ввели пропускной режим для поездок по городу. На такую меру пришлось пойти столичному правительству, чтобы контролировать распространение коронавируса, а также предупредить вспышки этого заболевания.
Ранее 5-tv.ru писал, как оформить пропуск для поездок по Москве во время пандемии COVID-19.
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