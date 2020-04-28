Как оформить пропуск для поездок по Москве во время пандемии COVID-19?

В апреле власти Москвы ввели пропускной режим для поездок по городу. На такую меру пришлось пойти столичному правительству, чтобы контролировать распространение коронавируса COVID-19 в столице. А также предупредить вспышки этого заболевания.

Впрочем, не все приняли новую ограничительную меру. Кто-то решил, что пропускная система ограничивает права и свободы человека. В то же время замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что не видит необходимости в цифровых пропусках после окончания эпидемии коронавирусной инфекции в Белокаменной, так как мера создана не для тотального контроля за гражданами, но ради минимизирования праздно шатающихся по городу лиц.

5-tv.ru выяснил, как оформить цифровой пропуск для поездок по Москве через смс, на машину, для поездки на дачу, а так же как он выглядит и сколько действует.

Пропускная система создана для борьбы с COVID-19 в Москве. globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Как оформить пропуск для поездок по Москве

Оформить пропуск для передвижения по Москве можно не выходя из дома. Для этого вам понадобится зайти на специальный ресурс на базе официального сайта мэра Москвы. В ином случае житель столицы может оформить пропуск для поездок по первопрестольной с помощью смс-сообщения. Третий вариант — единая справочная служба. Пропуск на поездки по Москве в период эпидемии коронавируса выдается бесплатно.

Как оформить пропуск через nedoma.mos.ru

В середине апреля руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рекомендовал москвичам для оформления пропусков для поездок по столице использовать ресурс nedoma.mos.ru. Со слов чиновника, чем больше жителей Первопрестольной обратятся за пропуском именно на этот сайт, тем проще будет наладить выдачу разрешений.

Для оформления электронного пропуска для поездок по Москве через nedoma.mos.ru вам потребуется ввести следующие данные:

ФИО.

Паспортные данные.

Адрес электронной почты.

Номер телефона.

ИНН места работы (только для работающих, исключение — сотрудники медучреждений).

Номер карты «Стрелка» или «Тройка» (для пользования общественным транспортом).

Госномер транспортного средства (при использовании транспортом во время режима самоизоляции как в качестве водителя, так и пассажира). В случае обращения к услугам такси укажите это в бланке для выдачи пропуска.

Маршрут передвижения (только для неработающих).

Адрес отправления и назначения.

Пропуск для поездок по Москве представляет собой код из цифр и букв. РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как выглядит цифровой пропуск?

Цифровой пропуск состоит из букв, цифр, а также сгенерированного специально для вас QR-кода. Полученное изображение QR-кода с номером сохраните на телефон, распечатайте или выпишите отдельно цифры выданного вам пропуска.

Список тех, кому не надо оформлять пропуск:

Военнослужащие.

Госслужащие и служащие муниципалитета.

Журналисты.

Судьи, адвокаты, нотариусы (включая помощников).

Охранники.

Как оформить пропуск через смс на номер 7377

Оформить пропуск, в том числе, можно через смс. Для этого вам потребуется отправить все необходимые данные на 7377. Для таких сообщений существуют специальные шаблоны.

В зависимости от целей выхода из дома выдача пропуска для поездок по столице потребует ввода определенных личных данных.

Паспортные данные.

Дата рождения.

ИНН организации, где вы трудитесь во время эпидемии коронавируса.

Номер карты «Стрелка» (Для поездок в общественном транспорте в московской области. — Прим. ред.) или «Тройка» (Для использования общественного транспорта в Москве. — прим. ред). При отсутствии одной из них, на место необходимых цифр ставьте *.

Госномер машины, на которой вы собираетесь передвигаться как пассажир или водитель.

Пропуск для поездок по Москве оформляют не выходя из дома. РИА Новости /Кирилл Каллиников

Шаблоны для оформления пропуска через смс

1 — пропуск для поездки на работу.

2 — пропуск для посещения медицинского учреждения.

3 — личные цели.

Продолжающим работать в период введенного режима самоизоляции для оформления пропуска необходимо отправить смс на 7377 следующего содержания.

Пропуск *1*1*[серия паспорта]*[№ паспорта]*[№ машины]*[№ карты «Тройка”]*[№ карты «Стрелка”]*[ИНН организации]*[Название организации]

Для посещения медучреждений в период эпидемии коронавируса для оформления пропуска с целью поездок по городу необходимо отправить смс на 7377 следующего содержания.

Пропуск *2*1*[№ паспорта]*[дата рождения, пишется через точку, пример — 01.01.90]*[№ машины]*[№ карты «Тройка”]*[№ карты «Стрелка”]*[Краткое название медучреждения]

Для выхода в город по личным делам (к примеру, поездка на дачу) в период эпидемии коронавируса необходимо отправить смс на 7377 следующего содержания.

Пропуск *3*1*[серия паспорта]*[№ паспорта]*[№ машины]*[№ карты «Тройка”]*[№ карты «Стрела”]*[цель поездки — не более 20 знаков]*[адрес дачи]

Как оформить пропуск через единую справочную систему

Оформление пропуска также осуществляется через единую справочную службу. Для этого вам нужно позвонить на +7 (495) 777-77-77.

Назовите оператору необходимые для получения пропуска личные данные. Сотрудник колл-центра заполнит все необходимое и продиктует вам цифровой пароль. Его необходимо будет записать на случай дальнейшего предъявления.

Сколько действует цифровой пропуск?

У работающих в период эпидемии коронавируса граждан срок действия электронного пропуска истекает в последний день введенного режима самоизоляции — 30 апреля. В случае продления ограничительных мер в борьбе с распространением коронавируса, дата действия пропуска будет автоматически пролонгирована. У неработающих граждан в период самоизоляции пропуск подразумевает одноразовое разрешение на поездки по городу. В случае необходимости гражданину надо будет оформить его повторно.

Для выгула собаки, похода в магазин и выноса мусора пропуск не нужен. globallookpress.com / Zamir Usmanov

В то же время пропуск не надо оформлять: для выгула питомца, выноса мусора, выходом за продуктами, передвигается пешком при сохранении дистанции и тем, кто не покидает дома.

ВАЖНО

Если для поездки вам не нужна машина или карты «Стрелка» и «Тройка» — вместо них ставьте одну *.

Все буквы — в русской раскладке.

Цифра после второй * означают паспорт РФ (1), иностранный паспорт (2), иное удостоверение (3).

Пропускная система в Петербурге и других регионах

Введение пропускного режима в Москве благоприятно сказалось на борьбе с распространением коронавируса в Первопрестольной. На фоне этого мэр столицы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему и в других регионах страны. Позже власти 21 региона России подали заявки на старт пропускной системы на территории подвластных им субъектов РФ. Спустя время стало известно о введении ограничений в Ленобласти для дачников.

Отмечается, что пропускная система вводится для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах. Эффективность этого метода против роста заболеваемости новым коронавирусом доказана на примере Китая. Также важно отметить результативность введенной пропускной системы в Москве.

Тем не менее все еще стоит вопрос о внедрении пропускной системы в российских регионах. Обработка запросов о старте программы на территории 21 субъекте РФ запланирована на последнюю неделю апреля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем необходимо введение пропускной системы в 21 регионе России.