По словам жены Дмитрия Тарасова, в последнее время сразу несколько ее знакомых столкнулись с травлей в сети.

Костенко назвала «дышащими существами» тех, кто критикует чужих детей

Фото: Instagram @kostenko.94

Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова 26-летняя Анастасия Костенко опубликовала в Instagram пост, посвященный хейтерам, критикующим чужих детей в сети. Молодая мама сопроводила гневную публикацию снимком своей маленькой дочки Миланы. По словам модели, чаще всего нелестно высказываются о малышах взрослые женщины.

«Мне интересно, что движет взрослым человеком (хотя, я не могу в этом случае назвать его человеком, так, дышащее существо), который позволяет себе оскорблять беззащитного, невинного ребенка?» — написала звезда в микроблоге.

Instagram @kostenko.94

Анастасия Костенко заявила, что неадекватные действия хейтеров не должны вынуждать родителей удалять из соцсетей снимки своих детей. По ее мнению, мамы и папы «имеет право делиться на своей странице своим чадом, своей радостью».

«Не оправдывайте данным способом маразм, который крепчает с каждым месяцем. Над комплексами нужно работать. И не на чужих детях!» — заявила знаменитость.

По словам Анастасии Костенко, она написала данный пост, потому в последнее время сразу несколько детей ее знакомых были «косвенно отстеганы интернет-языками».

«Вы можете не любить детей и их родителей, но вы не имеете право унижать слабого человека, который в силу своего возраста не даст вам, взрослому лбу, сдачу», — резюмировала Костенко.

В начале мая жертвой критики со стороны взрослых стал сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской. В СМИ распространилась информация, что у наследника знаменитостей якобы развился синдром Аспергера — нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии. В ответ на это звездная чета заявила о намерении подать в суд на распространителей сведений, которые, по мнению родителей мальчика, являются клеветой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская представила доказательство отсутствия «заторможенности».

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