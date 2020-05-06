Рудковская предоставила доказательство отсутствия «заторможенности» у сына
Жена Евгения Плющенко показала, как ее отпрыск занимается на тренажере для фигуристов.
Закрыть
Смотрите также:
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial, @gnomgnomych
Яна Рудковская предоставила доказательства отсутствия у ее сына Александра психических нарушений в ответ на слухи, распространяемые в прессе, якобы о болезни ее ребенка. Жена фигуриста Евгения Плющенко выложила в Telegram-канале «Голубь мира» видео, на котором маленький Саша выполняет упражнения на тренажере для фигуристов.
«Заторможенный ребенок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат!!!!! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом», — написала Рудковская.
Скандал вокруг сына Плющенко и Рудковской разразился в начале недели. В некоторых СМИ распространилась информация, что у наследника звезды якобы развился синдром Аспергера — нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии. В ответ на это звездная чета заявила о намерении подать в суд на распространителей сведений, которые, по мнению родителей мальчика, являются клеветой. К защите сына Плющенко присоединились некоторые медийные личности: Алексей Ягудин, певица Валерия, Виктория Боня и другие. Как писал ранее 5-tv.ru, сам Евгений Плющенко заявил, что извинения от авторов порочащей честь его сына заметки запоздали и неискренни.
Читайте также
38%
1.24 80.06
0.94
Нашли ошибку?