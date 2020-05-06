Рудковская предоставила доказательство отсутствия «заторможенности» у сына

Жена Евгения Плющенко показала, как ее отпрыск занимается на тренажере для фигуристов.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial, @gnomgnomych

Яна Рудковская предоставила доказательства отсутствия у ее сына Александра психических нарушений в ответ на слухи, распространяемые в прессе, якобы о болезни ее ребенка. Жена фигуриста Евгения Плющенко выложила в Telegram-канале «Голубь мира» видео, на котором маленький Саша выполняет упражнения на тренажере для фигуристов.

«Заторможенный ребенок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат!!!!! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом», — написала Рудковская.

Скандал вокруг сына Плющенко и Рудковской разразился в начале недели. В некоторых СМИ распространилась информация, что у наследника звезды якобы развился синдром Аспергера — нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии. В ответ на это звездная чета заявила о намерении подать в суд на распространителей сведений, которые, по мнению родителей мальчика, являются клеветой. К защите сына Плющенко присоединились некоторые медийные личности: Алексей Ягудин, певица Валерия, Виктория Боня и другие. Как писал ранее 5-tv.ru, сам Евгений Плющенко заявил, что извинения от авторов порочащей честь его сына заметки запоздали и неискренни.

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