Рудковская намерена судиться в Страсбурге со СМИ, сообщившими о «ненормальности» ее сына

Детали скандала вокруг психического здоровья Саши Плющенко продюсер изложила в гневной тираде в соцсетях.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская намерена дойти до суда по правам человека в Страсбурге, чтобы защитить от клеветы своего сына Сашу Плющенко. Накануне некоторые СМИ со ссылкой на анонимных экспертов распространили информацию, что у семилетнего ребенка якобы наблюдается нарушение психического развития, называемое в медицине синдромом Аспергера. Детали скандала Рудковская изложила в гневной тираде на своей странице в Instagram, заявив, что получила «нож в спину» от тех, кого считала друзьями.

«Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбалась и восхищались Сашей», — написала продюсер.

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Она напомнила, что у сына Евгения Плющенко с шести месяцев был собственный аккаунт в соцсетях, где можно было следить за его развитием и убедиться, что он абсолютно здоров. Рудковская собирается подать в суд на издания, рассуждающие о психическом здоровье «старательного, спортивного, доброго, дружелюбного и абсолютно здорового Гном Гномыча».

«Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это — нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яну Рудковскую поддержала модель и телеведущая Виктория Боня. Она отметила, что сама неоднократно оказывалась в подобной ситуации.

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