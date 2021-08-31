ТОП-5 знаков зодиака, представители которых настоящие оптимисты
Астрологи уверяют: чтобы обрести настоящего друга, а не заядлого нытика, важно обратить внимание на зодиакальную характеристику человека.
Фото: www.globallookpress.com © Michaela Begsteiger
Как часто вам в жизни попадаются люди, способные поддержать в нужный момент и направить на истинный путь? В современном мире они — скорее исключение, чем правило. Ведь у каждого из нас свои проблемы, решение которых не терпит отлагательств.
Однако печалиться не стоит. В окружении каждого человека, есть как минимум парочка товарищей, которые помогут преодолеть любые трудности, поделившись неиссякаемым оптимизмом. Отыскать их не составит труда: главное — обратить внимание на знак зодиака, под которым рожден ваш знакомый.
Водолей
Представители этого знака буквально источают жизнелюбие. Конечно, у всех бывают тяжелые времена, но Водолеи, как никто другой, знают, что позитивный настрой — главный ключ к успеху. В случае, если вам стало плохо или одиноко, просто постучитесь к ним и обязательно получите ценный совет.
Стрелец
Встретившись лицом к лицу с опасностью Стрельцы не спасаются бегством, а напротив, пытаются найти в этом «знакомстве» положительный момент. Да, зачастую они ведут себя странно и несколько неадекватно, исполняя разные «трюки», чтобы успокоить нервишки, но если ситуация разрешилась, то почему бы и нет? Главное — такие люди никогда не жалуются на судьбу и обязательно рассмешат друга, когда ему грустно.
Весы
Представители этого знака оптимистами не становятся, а рождаются. Их неповторимая харизма и бесконечная позитивная энергия буквально напитывает окружающих добром и жизнелюбием. Весы всегда знают, как и чем утешить близкого, чтобы не дать ему раскиснуть!
Близнецы
Несомненно, Близнецы, как и все нормальные люди, периодически поддаются панике. Но это случается редко. Даже очень редко. Позитивный настрой и вера в светлое будущее — вот что помогает им ловко увиливать от жизненных перипетий. Стало одиноко, грустно или тоскливо? Не бойтесь позвонить такому товарищу — заряд бодрости и сил вам обеспечен!
Овен
Главные предводители всех оптимистов на свете — Овны. Представители этого знака не «будут прогибаться под изменчивый мир», потому как знают, что душевное спокойствие и здоровье важнее какой-то сломанной машины. Им все равно, в сколь трудную ситуацию вы встряли — они всегда найдут позитивные моменты и вернут счастливую улыбку на ваше лицо, пишет SM-News.ru.
Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 знаков зодиака, представители которых обладают «дурным глазом».
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