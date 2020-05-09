ТОП-3 знака зодиака, представители которых обладают «дурным глазом»

С незапамятных времен было замечено, что некоторые обладают мистической способностью одним лишь взглядом воздействовать на окружающих. И последствия такого влияния чаще всего были плачевными. О таких говорили, что у них «дурной глаз» и они насылают на людей болезни и несчастья, причем зачастую сами того не подозревая.

Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых обладают наиболее сильной энергетикой, и их взгляд может нанести вред тем, кто каким-либо образом вызовет в них отрицательные эмоции.

Близнецы

Родившиеся под покровительством созвездия Близнецов обладают силой мысли, остры на язык и при этом очень обидчивы. И те, кто посмел огорчить Близнецов, часто попадают в неприятности, поскольку брошенном в гневе словом представители этого знака могут мгновенно воздействовать на сознание человека. К сожалению, сами они не осознают свой дар, не подозревают о силе своих слов и не замечают, что невольно вредят окружающим.

Дева

Как правило, представители этого знака зодиака одарены от природы многими талантами, однако, несмотря на это, многие из них болезненно реагируют на чужие успехи. Особенно когда им самим что-нибудь не удается. В такие моменты самым невинным разговором Девы могут настроить на негатив и заставить сомневаться в своих силах, забрав себе частичку его удачи.

Скорпион

Те, кто испытал на себе гипнотический взгляд Скорпиона, не сомневается, что представители этого знака зодиака одним лишь взглядом могут лишить человека и удачи, и здоровья. И часто, в отличие от Девы и Близнецов, Скорпионы делают это намеренно, а их мощная энергетика способна пробить любую защиту и ударить в самое уязвимое место. Если кто-то попал в немилость такому человеку, ему остается только молиться.

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