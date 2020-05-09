Сухая трава полыхает на месте бывшего артиллерийского арсенала в Удмуртии
На место происшествия в поселок Пугачево Малопургинского района выехали оперативные службы.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: ВКонтакте @izhevsk118, @syurin81
Сухая трава полыхает на месте бывшего артиллерийского арсенала в Удмуртии. ЧП произошло днем 9 мая в поселке Пугачево Малопургинского района республики.
На видео, опубликованном очевидцами в сети, слышны, предположительно, хлопки разорвавшихся снарядов.
Глава местной администрации Сергей Юрин на своей странице «ВКонтакте» подтвердил факт пожара и призвал жителей сохранять спокойствие.
«На технической территории бывшего арсенала происходит горение сухой травы. Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет. Оперативные службы на месте происшествия, ситуация под контролем», — написал Сергей Юрин.
Другие подробности инцидента выясняются.
Взрывы на бывшем артиллерийском арсенале в Пугачево уже происходили в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. В результате детонации снарядов тогда никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек пострадал в результате хлопка газа под Липецком.
Читайте также
36%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?