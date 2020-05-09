На место происшествия в поселок Пугачево Малопургинского района выехали оперативные службы.

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Фото, видео: ВКонтакте @izhevsk118, @syurin81

Сухая трава полыхает на месте бывшего артиллерийского арсенала в Удмуртии. ЧП произошло днем 9 мая в поселке Пугачево Малопургинского района республики.

На видео, опубликованном очевидцами в сети, слышны, предположительно, хлопки разорвавшихся снарядов.

Глава местной администрации Сергей Юрин на своей странице «ВКонтакте» подтвердил факт пожара и призвал жителей сохранять спокойствие.

«На технической территории бывшего арсенала происходит горение сухой травы. Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет. Оперативные службы на месте происшествия, ситуация под контролем», — написал Сергей Юрин.

ВКонтакте @syurin81

Другие подробности инцидента выясняются.

Взрывы на бывшем артиллерийском арсенале в Пугачево уже происходили в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах. В результате детонации снарядов тогда никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек пострадал в результате хлопка газа под Липецком.

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