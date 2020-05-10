Обувь оценивают в 100-150 тысяч долларов.

Кроссовки баскетболиста Майкла Джордона продают на аукционе

Кроссовки модели Nike Air Jordan 1, в которых играл один из самых известных баскетболистов в истории Майкл Джордан, выставили на продажу в аукционном доме Sotheby's в Нью-Йорке.

Обувь оценивают в 100-150 тысяч долларов. Онлайн-торги продлятся до 17 мая, сообщается на сайте Sotheby's.

Данную модель Nike разработал специально для Майкла Джордана в 1985 году. На кроссовках остались следы носки, а также автограф легендарного баскетболиста. Их выставил на аукцион основатель музея кроссовок Shoezeum Джордан Геллер.

Три года назад другая пара кроссовок Майкла Джордона ушла с молотка за 190 тысяч долларов. В этой обуви баскетболист победил на Олимпийских играх 1984 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что за 104 тысячи долларов (около восьми миллионов рублей) ушла с молотка белая перчатка со стразами короля поп-музыки Майкла Джексона.

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