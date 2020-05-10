Один человек погиб в массовом ДТП на севере Петербурга

Виновник аварии задержан, число пострадавших уточняется.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Массовое ДТП произошло в Петербурге на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина. Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения машин погиб один человек.

В аварии пострадали по меньшей мере три автомобиля. По словам водителя такси, также ставшего участником происшествия, неизвестный на белой машине Mazda влетел на высокой скорости в разворачивавшийся на проспекте Просвещения автомобиль. Предположительно человек за рулем иномарки был нетрезв. После столкновения он вышел из машины и попросил закурить. Скончался водитель протараненного автомобиля.

На месте происшествия работает полиция. Виновник ДТП задержан. Число пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре автомобиля разбросало по дороге в результате аварии на севере Петербурга.

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