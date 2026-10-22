Семь человек погибли при столкновении минивэна с фурой в Тюменской области

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 19 0

После аварии на дороге начался пожар.

Как столкнулись минивэн с фурой в Тюменской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семь человек стали жертвами аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: минивэн врезался в стоявший на проезжей части грузовик, после чего обе машины загорелись, сообщил источник 5-tv.ru.

ДТП произошло в Тобольском муниципальном округе. По предварительным данным, погибли семь человек.

После удара на дороге вспыхнул пожар. Обстоятельства и точные причины столкновения устанавливаются.

В Заволжском районе Ульяновска машина наехала на пешеходов, стоявших на разделительной полосе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части: он сбил четверых человек, в том числе несовершеннолетнего, после чего автомобиль врезался в световую опору. Пострадавшие — женщина 1962 года рождения, еще двое пешеходов и пассажир легковушки — были доставлены в медучреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 37-летний россиянин Павел Шкуратов погиб в аварии на шоссе Сукхумвит в Паттайе. По предварительным данным полиции, мужчина, управлявший мотоциклом, потерял управление, вылетел с проезжей части и врезался в дерево — от полученных травм он скончался на месте. Прибывшие медики пытались спасти пострадавшего, однако безуспешно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:36
«Робот Хранитель»: Unitree показала андроида, готового пожертвовать собой
2:23
«От меча и погибнет»: Маск ответил на планы проверок SpaceX
2:11
Золотой горшок шуту: в Барселоне высмеяли помощь Украине
2:02
Семь человек погибли при столкновении минивэна с фурой в Тюменской области
1:59
Названы безвизовые направления для россиян в новом рейтинге паспортов
1:48
Трамп назвал текущий момент «самым близким» к завершению конфликта на Украине

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки
Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео