Семь человек погибли при столкновении минивэна с фурой в Тюменской области

Семь человек стали жертвами аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: минивэн врезался в стоявший на проезжей части грузовик, после чего обе машины загорелись, сообщил источник 5-tv.ru.

ДТП произошло в Тобольском муниципальном округе. По предварительным данным, погибли семь человек.

После удара на дороге вспыхнул пожар. Обстоятельства и точные причины столкновения устанавливаются.

В Заволжском районе Ульяновска машина наехала на пешеходов, стоявших на разделительной полосе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части: он сбил четверых человек, в том числе несовершеннолетнего, после чего автомобиль врезался в световую опору. Пострадавшие — женщина 1962 года рождения, еще двое пешеходов и пассажир легковушки — были доставлены в медучреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 37-летний россиянин Павел Шкуратов погиб в аварии на шоссе Сукхумвит в Паттайе. По предварительным данным полиции, мужчина, управлявший мотоциклом, потерял управление, вылетел с проезжей части и врезался в дерево — от полученных травм он скончался на месте. Прибывшие медики пытались спасти пострадавшего, однако безуспешно.

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