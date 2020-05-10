Четыре автомобиля разбросало по дороге в результате ДТП на севере Петербурга
На место прибыли несколько карет «скорой помощи» и спасатели.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, @id28759139
Четыре автомобиля столкнулись вечером 9 мая на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина на севере Петербурга. Фото и видео опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санк-Петербурге».
Обстоятельства аварии уточняются. На кадрах видно, что автомобили разбросало в разные стороны по магистрали. На место прибыли несколько карет «скорой помощи» и спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало.
Читайте также
65%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?