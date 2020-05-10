На место прибыли несколько карет «скорой помощи» и спасатели.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, @id28759139

Четыре автомобиля столкнулись вечером 9 мая на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина на севере Петербурга. Фото и видео опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санк-Петербурге».

Обстоятельства аварии уточняются. На кадрах видно, что автомобили разбросало в разные стороны по магистрали. На место прибыли несколько карет «скорой помощи» и спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало.

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