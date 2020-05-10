Из-за коронавируса турнир проходил без зрителей на трибунах, однако менее зрелищными схватки из-за этого не стали.

Провал Фергюсона, триумф Олейника и сюрприз от Сехудо: как прошел UFC 249?

Фото: www.globallookpress.com /Scott Taetsch

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 249 завершился в американском Джексонвилле. Из-за эпидемии коронавируса нового типа поединки проходили без зрителей на трибунах, однако менее яркими они от этого не стали. 5-tv.ru выбрал самые яркие бои вечера и приводит результаты боев в основном карде.

Фергюсон против Гэтжи

Американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон сражались за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Бой был остановлен в пятом раунде судьей из-за повреждения ноги у Фергюсона. Кроме того, в последние минуты спортсмен часто пропускал удары в голову и почти не бил в ответ. Почти все лицо Тони было в крови от множественных рассечений.

www.globallookpress.com © Scott Taetsch

До выхода в октагон Гэтжи занимал четвертое место в рейтинге UFC в легком весе. Фергюсон был на первой строчке и претендовал на бой с чемпионом — россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Их поединок сорвался в последний момент из-за эпидемии коронавируса.

Сехудо против Круса

Американцы Генри Сехудо и Доменик Крус дрались за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Этот бой стал со-главным и завершился во втором раунде. Сехудо смог защитить принадлежащий ему пояс, завершив поединок техническим нокаутом.

Примечательно, что после победы Сехудо объявил о завершении спортивной карьеры. Это была его 16-я победа в профессиональных боях.

Олейник против Вердума

www.globallookpress.com © Andy Rowland

Еще одним ярким боем UFC 249 стало противостояние россиянина Алексея Олейника с легендарным бразильцем Фабрисио Вердумом. Российский тяжеловес одержал победу раздельным решением судей.

Можно сказать, что возвращение Вердума в ММА не задалось. Он не участвовал в профессиональных боях в течение двух лет из-за дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

Результаты поединков основного карда

Бой Олейника против Вердума был запоминающимся, но он состоялся в предварительном карде. В основном, кроме двух уже названных, было еще три поединка. В схватке тяжеловесов Грега Харди (США) против Йоргана де Кастро (Кабо-Верде) победу одержал американец. Судьи признали его победителем во всех трех раундах (30:27).

Келвин Каттар (США) смог победить Джереми Стивенса (США) нокаутом во втором раунде. Поединок проходил в полулегкой весовой категории. В тяжелом весе Франсис Нганну (Камерун/Франция) нокаутировал Жаирзиньо Розенструйк (Суринам). Поединок продлился около 20 секунд. Теперь Франсиса ждет бой за титул чемпиона, но когда он состоится, пока точно никто не знает.

www.globallookpress.com © Jason Silva

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов должен был драться против Тони Фергюсона в Нью-Йорке 18 апреля. Поединок отменили из-за пандемии коронавируса, но американец все равно призвал лишить россиянина чемпионского титула.

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