«Я расстроен»: Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Фергюсоном

Поединок между одними из лучших бойцов MMA в мире должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; Instagram @khabib_nurmagomedov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя против американца Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса. Пост российский спортсмен опубликовал в Instagram.

«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — написал Нурмагомедов.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 власти всех стран и знаменитости со всего мира призывают людей сидеть дома, чтобы ограничить распространение болезни.

«А Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя? <…> Я не в силах контролировать все это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается?» — поделился Хабиб недоумением из-за комментариев в сети.

В заключение российский боец смешанного стиля (MMA) попросил всех поставить себя на его место, а также помнить о своем здоровье.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменяют не в первый раз. Изначально они должны были встретится в октагоне в 2014 году. Однако перед поединком Хабиб травмировал колено и выбыл на один год. Перед боем в 2016-м травму получил Тони. Третий поединок — в 2017 году — не состоялся из-за госпитализации Нурмагомедова. Россиянин плохо себя почувствовал перед взвешиванием. 

Как сообщал 5-tv.ru, Хабиб Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном 18 апреля в Нью-Йорке. Поединок отменили из-за пандемии коронавируса. Недавно российский боец MMA вернулся в Россию из США.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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