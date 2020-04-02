Фергюсон призвал лишить Нурмагомедова титула после отмены боя

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон жестко отреагировал на отмену боя с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. В эфире телеканала ESPN он заявил, что его соперник должен быть лишен титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой между американцем и россиянином был перенесен на неопределенную дату и место из-за коронавируса. Однако Фергюсон заявил, что Нурмагомедов мог встретиться с ним до закрытия границ из-за пандемии.

«Я немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он был в Абу-Даби, у него был шанс вернуться до того, как Россия закрыла границы. Он не хочет драться и должен быть лишен своего титула», — сказал боец.

Перенос поединка случился уже не в первый раз. Бойцы не могут встретиться на октагоне с 2015 года, когда бой отменили из-за травмы Нурмагомедова. Позже проблемы со здоровьем возникли у американца, и встречу снова перенесли. Так продолжалось до 2020 года. Бой должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Фергюсоном.