Правоохранители перевозили подозреваемых в похищении бизнесмена.

Полицейский и задержанный погибли в ДТП в Петербурге

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Автомобиль правоохранителей, перевозивший из Новгорода подозреваемых в похищении бизнесмена, попал в ДТП на трассе М-11. В результате аварии скончались полицейский и задержанный. Еще двое доставлены в больницу.

Трагедия произошла на платной трассе Москва — Петербург. УАЗ «Патриот», стоящий на балансе у МВД, вылетел в кювет.

Все началось 9 мая. В отдел полиции сообщили о похищении: якобы двое мужчин затолкали предпринимателя в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По записям с камер видеонаблюдения удалось определить номер и марку машины похитителей. Транспортное средство объявили в розыск. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору», пишет РЕН ТВ.

В этот же вечер автомобиль обнаружили на подъезде к Новгороду. Машину остановили местные полицейские, в ней находились трое человек. Позже за ними из Петербурга приехали оперативники, которые должны были вернуться в город на полицейском УАЗе и машине с похищения.

Однако утром 10 мая стало известно — УАЗ пробил металлическое заграждение, вылетел в кювет и перевернулся. Водитель автомобиля 29-летний капитан полиции Роман Потапов погиб. Другие оперативники, 31-летний майор полиции Сергей Шмелев и 30-летний капитан полиции Мурад Байрамов — доставлены в медучреждение. Задержанный, находившийся в машине, 51-летний мужчина скончался.

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