Всего в результате аварии с переворотом полицейского УАЗика два человека погибли и четверо пострадали.

Полицейский задержал подозреваемого и разбился с ним по дороге в Петербург

Фото: ИТАР-ТАСС/ Ростислав Кошелев

Сотрудник полиции и задержанный погибли в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Авария произошла в ночь на 10 мая. Полицейский УАЗ ехал в сторону Петербурга по трассе М11 «Нева». Трагедия остановила автомобиль в шести километрах от КАД.

«Автомобиль УАЗ, принадлежащий Приморскому РУВД, совершил наезд на ограждение и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека, два человека погибли», — сказал источник.

Он уточнил, что погибшими были сотрудник полиции и задержанный, находившиеся в автомобиле.

Ночью 10 мая 5-tv.ru сообщал о страшном ДТП в самом Петербурге — четыре автомобиля разбросало в стороны на севере города. Один человек погиб.

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