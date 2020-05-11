Успенская переживает глубокую депрессию из-за предательства дочери

Разлад в отношениях Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной отразился на психологическом состоянии певицы. Неурядицы в семье известной исполнительницы начались в феврале 2020 года, когда наследница рассказала об угрозах и насилии со стороны матери. За этим последовала целая череда взаимных обвинений.

Знакомые с ситуацией утверждают, что подобное поведение наследницы серьезно повлияло на психологическое состояние Любови Успенской. В интервью изданию «Собеседник» приятельница знаменитости заявила, что певица только «на людях хорохорится», а на деле — «находится в глубокой депрессии».

«Люба сейчас в трауре. Она никак не может оправиться от трагедии с дочкой. Таня для нее всегда была всем. Она не знает, как дальше ей быть. <…> Ее нужно спасать», — сказала знакомая исполнительницы.

Татьяна Плаксина после ссоры с матерью побывала сразу на нескольких ток-шоу, где выступила с обвинительными речами в адрес Любови Успенской. Получив гонорары за свои публичные выступления, 30-летняя дочь звезды сбежала в Америку. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Любови Успенской мечтает забрать у матери кота.