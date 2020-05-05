Художница Татьяна Плаксина рассказала, что животное было ее лучшим другом в России.

«Я скучаю по тебе»: дочь Успенской хочет забрать у матери кота

Фото: Instagram @pacha_tati

Скандал между королевой русского шансона Любовью Успенской и ее наследницей Татьяной Плаксиной не утихает в сети вот уже несколько месяцев. И если семейные пары при разводе делят имущество, то в этом случае дочь мечтает отобрать у матери домашнего питомца. 30-летняя художница написала об этом на своей странице в Instagram, прикрепив фото с любимым хвостатым.

По ее словам, она очень скучает по коту Вишну, который остался в России, когда она была вынуждена уехать в США, где и проживает до сих пор.

«Я скучаю по тебе, мой Вишну — ты был со мной во время такого одиночества. Ты был моим лучшим другом! Мой кот жив и здоров! Просто очень далеко от меня в матушке-России! Поэтому я молюсь, чтобы вернуть его», — написала Плаксина.

Подписчики поддержали Татьяну и заверили, что у нее получится воссоединиться со своим любимцем.

«Чудесный малыш! Он обязательно вернется к своей хозяйке!»

«Приезжай, как все уладится в мире!»

«Он шикарен»

«Милаха китти», — умилялись фанаты.

Скептики, правда, спрашивали, а не скучает ли она так же по маме, как по коту. Разлад Любови Успенской с дочерью начался в феврале 2020 года, когда Татьяна Плаксина рассказала об угрозах и насилии со стороны матери. За этим последовала целая череда взаимных обвинений. 5-tv.ru разбирался, из-за чего поссорились королева русского шансона и ее дочь?

Читайте также

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:38
«Я скучаю по тебе»: дочь Успенской хочет забрать у матери кота
13:27
Чем угощают гостей на приемах у Путина по случаю Дня Победы?
13:16
Кампания по единому дню голосования начнется не позднее 15 июня
13:04
Безумные вечеринки и брак ради прописки: Какой была жизнь Малинина до встречи с Эммой
12:53
Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
12:42
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках в онлайн-караоке

Сейчас читают

ТОП-5 женских имен, обладательницы которых вечно пребывают в плохом настроении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Каким знакам зодиака принесет удачу зеркальная дата — 05.05.2020?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок