«Я скучаю по тебе»: дочь Успенской хочет забрать у матери кота

Скандал между королевой русского шансона Любовью Успенской и ее наследницей Татьяной Плаксиной не утихает в сети вот уже несколько месяцев. И если семейные пары при разводе делят имущество, то в этом случае дочь мечтает отобрать у матери домашнего питомца. 30-летняя художница написала об этом на своей странице в Instagram, прикрепив фото с любимым хвостатым.

По ее словам, она очень скучает по коту Вишну, который остался в России, когда она была вынуждена уехать в США, где и проживает до сих пор.

«Я скучаю по тебе, мой Вишну — ты был со мной во время такого одиночества. Ты был моим лучшим другом! Мой кот жив и здоров! Просто очень далеко от меня в матушке-России! Поэтому я молюсь, чтобы вернуть его», — написала Плаксина.

Подписчики поддержали Татьяну и заверили, что у нее получится воссоединиться со своим любимцем.

«Чудесный малыш! Он обязательно вернется к своей хозяйке!»

«Приезжай, как все уладится в мире!»

«Он шикарен»

«Милаха китти», — умилялись фанаты.

Скептики, правда, спрашивали, а не скучает ли она так же по маме, как по коту. Разлад Любови Успенской с дочерью начался в феврале 2020 года, когда Татьяна Плаксина рассказала об угрозах и насилии со стороны матери. За этим последовала целая череда взаимных обвинений. 5-tv.ru разбирался, из-за чего поссорились королева русского шансона и ее дочь?