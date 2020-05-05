«Я скучаю по тебе»: дочь Успенской хочет забрать у матери кота
Художница Татьяна Плаксина рассказала, что животное было ее лучшим другом в России.
Фото: Instagram @pacha_tati
Скандал между королевой русского шансона Любовью Успенской и ее наследницей Татьяной Плаксиной не утихает в сети вот уже несколько месяцев. И если семейные пары при разводе делят имущество, то в этом случае дочь мечтает отобрать у матери домашнего питомца. 30-летняя художница написала об этом на своей странице в Instagram, прикрепив фото с любимым хвостатым.
По ее словам, она очень скучает по коту Вишну, который остался в России, когда она была вынуждена уехать в США, где и проживает до сих пор.
«Я скучаю по тебе, мой Вишну — ты был со мной во время такого одиночества. Ты был моим лучшим другом! Мой кот жив и здоров! Просто очень далеко от меня в матушке-России! Поэтому я молюсь, чтобы вернуть его», — написала Плаксина.
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I miss you my Vishnu — you were with me through so much loneliness — you were my best friend I miss you baby blue 🦋 mi angelito de cuatro patas como te extraño bebé azul #ocicat #loquemequedaporvivirseraensonrisas My kitty is Alive and well! Just very far from me in Mother Russia! So I pray to get him back #praywithme #молимсявместе мой котик далеко от меня и я очень скучаю и хочу его вернуть по скорей!
Подписчики поддержали Татьяну и заверили, что у нее получится воссоединиться со своим любимцем.
«Чудесный малыш! Он обязательно вернется к своей хозяйке!»
«Приезжай, как все уладится в мире!»
«Он шикарен»
«Милаха китти», — умилялись фанаты.
Скептики, правда, спрашивали, а не скучает ли она так же по маме, как по коту. Разлад Любови Успенской с дочерью начался в феврале 2020 года, когда Татьяна Плаксина рассказала об угрозах и насилии со стороны матери. За этим последовала целая череда взаимных обвинений. 5-tv.ru разбирался, из-за чего поссорились королева русского шансона и ее дочь?
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