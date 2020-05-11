🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 мая, убывающая Луна в Козероге позволит рассудительно решить накопившиеся задачи.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 мая, убывающая Луна в Козероге поможет разобраться с вопросами, которые вас давно тревожили, и разложить все по полочкам у себя в голове.
♈ Овен
Что у вас на уме, Овны? Самый эффективный способ справиться с волнениями — это записать все, что вас беспокоит, на бумаге. Этот метод часто применяется психологами, поскольку помогает найти причину проблемы. Чтобы избавиться от трудностей, необходимо их преодолеть, а не забыть. Разговор с надежным другом или терапевтом обязательно поможет вам понять, что происходит.
Космический совет: помните, свет в конце туннеля всегда есть.
♉ Телец
Тельцы, пришло время для риска. Если вы длительное время откладывали принятие важного решения, пора, наконец, определиться. Запомните, несвоевременные действия могут привести к катастрофическим последствиям. Вы же не хотите в будущем расплачиваться за свою беспечность?
Космический совет: решите вопросы, которые постоянно откладывали на потом.
♊ Близнецы
Близнецы, вы думали, что закрутили мимолетный роман? Карты говорят обратное. Кажется, вы нашли для себя идеального партнера, вместе с которым стремитесь к самосовершенствованию. Как и вино, ваши отношения с каждым годом становятся только лучше. Поблагодарите Вселенную за этот бесценный подарок и задумайтесь о семье.
Космический совет: попробуйте вывести свои отношения с партнером на новый уровень.
♋ Рак
Раки, чувства переполняют вас. Кажется, вы потеряли контроль над эмоциями. В вашей жизни появилось слишком много ненужного беспокойства и тревоги. Пора что-то менять. Сосредоточьтесь на своей работе — она поможет вам выйти из этого состояния и справиться с внутренней пустотой.
Космический совет: погрузитесь с головой в работу.
♌ Лев
Львы, сегодня настало идеальное для освобождения от старых привычек и изучения чего-то нового. В отношениях это период сближения со своим партнером и романтики, которой вам так давно не хватало. Конец дня идеально подойдет для саморазвития, самосовершенствования и созидания.
Космический совет: уделите внимание своей личной жизни и саморазвитию.
♍ Дева
Девы, сегодня у вас внезапно появится желание бросить свою работу и бежать в неизвестном направлении. Постарайтесь найти баланс между своим желанием творить и, в тоже время, зарабатывать деньги. Поработайте над бизнес-моделью, которая позволит вам не только черпать вдохновение, но и принесет значительную прибыль в будущем.
Космический совет: совмещайте несовместимые вещи.
♎ Весы
Весы, сегодня вас захлестнут эмоции. Удачи будут чередоваться с неудачами, а успехи — с поражениями. На время вам покажется, что в этом мире ничто не вечно и все относительно. Даже любовь и дружба. Образумить вас и заставить поверить в лучшее смогут только друзья.
Космический совет: пообщайтесь с близкими и зарядитесь позитивом.
♏ Скорпион
Скорпионы, скажите «да» старому школьному роману. Кажется, что ваша первая любовь меняется у вас прямо на глазах. Цветы, свечи, любовные речи — разве это не сказка? Может быть, стоит своему бывшему кавалеру дать второй шанс и начать все заново?
Космический совет: позвольте чувствам влиять на ваши решения.
♐ Стрелец
Стрельцы, любовь — это не просто красивые слова, это желание всегда быть рядом со своей второй половинкой, особенно в сложный период. То, как вы поддерживаете друг друга в трудные времена, скажет вам, насколько сильна ваша связь.
Космический совет: проанализируйте свои отношения с партнером.
♑ Козерог
Козероги, сегодня вас будет ждать множество испытаний, однако если вы сможете прислушаться к своему сердцу, вам удастся их обойти стороной. Сегодня вашим путеводителем должна стать интуиция. Рациональное мышление ни к чему хорошему не приведет.
Космический совет: прислушайтесь к сердцу, прежде чем сделать выбор.
♒ Водолей
Что за спешка, Водолей? Куда вы постоянно бежите? Сделайте глубокий вдох и остановитесь мысленно в том моменте, где вы сейчас находитесь. Незачем переживать о будущем. Следующие несколько дней будут довольно напряженными, поэтому вам нужно набраться сил, чтобы завтра свернуть горы.
Космический совет: успокойтесь и постарайтесь немного отдохнуть.
♊ Рыбы
Рыбы, последние несколько недель для вас были довольно мучительными. Решите для себя раз и навсегда, что прошлое не контролирует настоящее. Перестаньте ждать кого-то, кто сможет сделать мир лучше. Ваша судьба только в ваших руках и вы сами влияете на свое будущее.
Космический совет: научитесь рассчитывать только на себя.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая.
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