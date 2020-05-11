🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 мая, убывающая Луна в Козероге поможет разобраться с вопросами, которые вас давно тревожили, и разложить все по полочкам у себя в голове.

♈ Овен

Что у вас на уме, Овны? Самый эффективный способ справиться с волнениями — это записать все, что вас беспокоит, на бумаге. Этот метод часто применяется психологами, поскольку помогает найти причину проблемы. Чтобы избавиться от трудностей, необходимо их преодолеть, а не забыть. Разговор с надежным другом или терапевтом обязательно поможет вам понять, что происходит.

Космический совет: помните, свет в конце туннеля всегда есть.

♉ Телец

Тельцы, пришло время для риска. Если вы длительное время откладывали принятие важного решения, пора, наконец, определиться. Запомните, несвоевременные действия могут привести к катастрофическим последствиям. Вы же не хотите в будущем расплачиваться за свою беспечность?

Космический совет: решите вопросы, которые постоянно откладывали на потом.

♊ Близнецы

Близнецы, вы думали, что закрутили мимолетный роман? Карты говорят обратное. Кажется, вы нашли для себя идеального партнера, вместе с которым стремитесь к самосовершенствованию. Как и вино, ваши отношения с каждым годом становятся только лучше. Поблагодарите Вселенную за этот бесценный подарок и задумайтесь о семье.

Космический совет: попробуйте вывести свои отношения с партнером на новый уровень.

♋ Рак

Раки, чувства переполняют вас. Кажется, вы потеряли контроль над эмоциями. В вашей жизни появилось слишком много ненужного беспокойства и тревоги. Пора что-то менять. Сосредоточьтесь на своей работе — она поможет вам выйти из этого состояния и справиться с внутренней пустотой.

Космический совет: погрузитесь с головой в работу.