СССР не вернуть, а люди стали чужими? Укупник заговорил о переменах в обществе
Певец признался, что не испытывает ностальгии и предпочитает приспосабливаться к новым обстоятельствам.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Аркадий Укупник заявил, что скучать по прошлому бессмысленно
Современные изменения коснулись не только музыки, но и общения между людьми. Об этом заслуженный артист РФ Аркадий Укупник рассказал в беседе с 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория».
Артист отметил, что ему сложно однозначно оценивать музыку, которую сегодня слушает молодежь. По его словам, представители старшего поколения рискуют оказаться в положении людей, которые просто критикуют все новое.
«Сложно это комментировать, потому что ты неизбежно оказываешься в ситуации старого деда, который хаит. Мы сами были такими, когда только начинали», — сказал Укупник.
При этом некоторые современные музыкальные явления действительно вызывают у музыканта удивление. Однако он считает, что в популярной музыке по-прежнему есть немало здравых идей.
«Много очень здравого подхода к популярной музыке, несмотря на обилие искусственного интеллекта, который при всей пользе обладает достаточно большими минусами», — отметил артист.
Укупник также вспомнил, как в свое время критики оценивали его собственные песни. В качестве примера он привел композицию «Рябиновые бусы», которую когда-то называли произведением с незатейливой мелодией и бессмысленным текстом. Однако, несмотря на критику, песню поют до сих пор.
Говоря о переменах в обществе, Укупник согласился с тем, что люди стали иначе общаться друг с другом.
«Так оно есть, да, мы все, каждый сам за себя», — сказал он.
Артист отметил, что вырос в Советском Союзе, однако не считает правильным постоянно сожалеть о прошлом.
«Я человек, выросший в Советском Союзе, но я не скучаю, потому что смысла нет скучать, это неправильные эмоции», — объяснил Укупник.
По словам музыканта, к изменениям приходится адаптироваться, поскольку повернуть время назад невозможно.
«Ты не можешь как бы фарш вернуть назад. Было так, а теперь вот так», — сказал артист.
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