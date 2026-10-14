СССР не вернуть, а люди стали чужими? Укупник заговорил о переменах в обществе

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 55 0

Певец признался, что не испытывает ностальгии и предпочитает приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Аркадий Укупник заявил, что скучать по прошлому бессмысленно

Современные изменения коснулись не только музыки, но и общения между людьми. Об этом заслуженный артист РФ Аркадий Укупник рассказал в беседе с 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория».

Артист отметил, что ему сложно однозначно оценивать музыку, которую сегодня слушает молодежь. По его словам, представители старшего поколения рискуют оказаться в положении людей, которые просто критикуют все новое.

«Сложно это комментировать, потому что ты неизбежно оказываешься в ситуации старого деда, который хаит. Мы сами были такими, когда только начинали», — сказал Укупник.

При этом некоторые современные музыкальные явления действительно вызывают у музыканта удивление. Однако он считает, что в популярной музыке по-прежнему есть немало здравых идей.

«Много очень здравого подхода к популярной музыке, несмотря на обилие искусственного интеллекта, который при всей пользе обладает достаточно большими минусами», — отметил артист.

Укупник также вспомнил, как в свое время критики оценивали его собственные песни. В качестве примера он привел композицию «Рябиновые бусы», которую когда-то называли произведением с незатейливой мелодией и бессмысленным текстом. Однако, несмотря на критику, песню поют до сих пор.

Говоря о переменах в обществе, Укупник согласился с тем, что люди стали иначе общаться друг с другом.

«Так оно есть, да, мы все, каждый сам за себя», — сказал он.

Артист отметил, что вырос в Советском Союзе, однако не считает правильным постоянно сожалеть о прошлом.

«Я человек, выросший в Советском Союзе, но я не скучаю, потому что смысла нет скучать, это неправильные эмоции», — объяснил Укупник.

По словам музыканта, к изменениям приходится адаптироваться, поскольку повернуть время назад невозможно.

«Ты не можешь как бы фарш вернуть назад. Было так, а теперь вот так», — сказал артист.

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