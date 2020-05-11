В подмосковном Красногорске горит пансионат-хоспис для пожилых «Второй дом», расположенный по адресу улица Тенистая, 4.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, в здании на момент пожара находились люди, не все из них смогли покинуть помещения.

«Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри», — цитирует агентство собственный источник.

Обстоятельства происшествия выясняются.