Хоспис для пожилых полыхает в Подмосковье — видео
По предварительной информации, внутри остаются люди.
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Фото, видео: ТАСС / Эрик Романенко, 5-tv.ru
В подмосковном Красногорске горит пансионат-хоспис для пожилых «Второй дом», расположенный по адресу улица Тенистая, 4.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, в здании на момент пожара находились люди, не все из них смогли покинуть помещения.
«Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри», — цитирует агентство собственный источник.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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