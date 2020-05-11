Четырехлетняя дочь Климовой четко объяснила маме свое решение

Многодетная мама и актриса Екатерина Климова провела уикенд с детьми на свежем воздухе.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Четырехлетняя дочь актрисы Екатерины Климовой и актера Гелы Месхи научилась проявлять характер и обосновывать свою точку зрения. Это показало видео, которое выложила в Instagram ее мама.

Вместе с наследницей и двумя сыновьями от другого коллеги по цеху Игоря Петренко звезда отечественного кино провела уикенд на свежем воздухе, уточняет Teleprogramma.pro. Все ребята катались на велосипедах. 13-летий Матвей и 11-летний Корней уверенно держались в сиденьях спортивных моделей и даже демонстрировали трюки.

Их младшая сестра Белла отдала предпочтение четырехколесному транспорту и наотрез отказалась от предложения убрать половину колес. Девочка объяснила маме, почему такое решение преждевременно.

«Давай колеса открутим, Белл?» — обратилась к малышке Климова.

«Зачем? Да я не умею же, падаю сразу на дорогу!» — указала Белла.

«На четырехколесном будешь ездить?» — уточнила актриса.

«Да, пока не научусь. Потом снимем», — отрезала дочь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Климова показала, как выглядит без макияжа.

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