Четырехлетняя дочь Климовой четко объяснила маме свое решение
Многодетная мама и актриса Екатерина Климова провела уикенд с детьми на свежем воздухе.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Россиян предупредили о майском снеге
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: Instagram @klimovagram
Четырехлетняя дочь актрисы Екатерины Климовой и актера Гелы Месхи научилась проявлять характер и обосновывать свою точку зрения. Это показало видео, которое выложила в Instagram ее мама.
Вместе с наследницей и двумя сыновьями от другого коллеги по цеху Игоря Петренко звезда отечественного кино провела уикенд на свежем воздухе, уточняет Teleprogramma.pro. Все ребята катались на велосипедах. 13-летий Матвей и 11-летний Корней уверенно держались в сиденьях спортивных моделей и даже демонстрировали трюки.
Их младшая сестра Белла отдала предпочтение четырехколесному транспорту и наотрез отказалась от предложения убрать половину колес. Девочка объяснила маме, почему такое решение преждевременно.
«Давай колеса открутим, Белл?» — обратилась к малышке Климова.
«Зачем? Да я не умею же, падаю сразу на дорогу!» — указала Белла.
«На четырехколесном будешь ездить?» — уточнила актриса.
«Да, пока не научусь. Потом снимем», — отрезала дочь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Климова показала, как выглядит без макияжа.
Читайте также
53%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?