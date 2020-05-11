«Глаз не оторвать»: Климова показала, как выглядит без макияжа
Актриса снялась в естественном виде с партнером по съемочной площадке Панкратовым-Черным.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Выход на экраны очередной части фильма «По законам военного времени» подтвердил репутацию 42-летней Екатерины Климовой как одной из самых очаровательных звезд отечественного кино. Она не раз снималась в лентах, действие которых происходит во время Великой Отечественной войны. В этом ей помогала естественная красота. Для участия в подобных картинах женщина должна хорошо смотреться в кадре без макияжа. И актриса справляется с этой задачей на все сто.
В жизни Климова тоже не злоупотребляет косметикой, избегает пластики и косметических инъекций. Естественность — одно из ее жизненных кредо, отчего она часто появляется на фото без прикрас, уточняет Teleprogramma.pro. В очередной раз актриса снялась без мейкапа с партнером по съемочной площадке вышеупомянутого фильма Александром Панкратовым-Черным. Совместные фото из ресторана она выложила на своей странице в Instagram.
Как обычно бывает в таких случаях, подписчики забросали ее комплиментами. В комментариях пользователи похвалили Климову за работу в картине «По законам военного времени» и отметили, что ей очень идет военная форма. Возможно, это вторая причина, почему режиссеры периодически приглашают красавицу сниматься в кино о войне.
«Отличный фильм, отличный дуэт!»
«Вы такая обворожительная — глаз не оторвать»;
«Катя, вам так идет форма, и вообще вы очень красивая!» — ответили поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова рассказала, что ее тревожит.
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