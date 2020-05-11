«Британская Кардашьян» выставила пышные формы напоказ в золотом бикини

Модель Деми Роуз, известная в сети по прозвищу «британская Кардашьян», опубликовала новые страстные фото. Снимки в золотистых купальниках она выложила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.

На обжигающе горячем фото золотистое бикини почти слилось с загорелой кожей Деми. Она выставила одну ногу для шага вперед, опираясь на кончики пальцев второй ноги.

«Сильная игра кончиков пальцев на ногах», — подписала кадр «британская Кардашьян».

Insatgram @demirose

Она также снялась в блестящем бикини золотистого оттенка. Его тоже почти не было видно, но уже из-за крошечных размеров и пышного бюста модели, который едва не выпадал из треугольных чашек купальника. Вид Роуз явно заставил 14 миллионов ее подписчиков хотеть большего.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором абсолютно голая «британская Кардашьян» приняла цветочную ванну. На чарующем снимке Деми Роуз продемонстрировала изгибы своего тела.