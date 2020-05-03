Деми Роуз опубликовала очередной провокационный снимок в Instagram, на котором продемонстрировала изгибы своего тела.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @demirose, @lolo_creativ

Модель Деми Роуз, известная на просторах интернета как «британская Кардашьян», опубликовала новое умопомрачительное фото в Instagram. На этот раз звезда соцсетей не стала скрывать красоту своего подтянутого тела под одеждой и провела съемку абсолютно обнаженной. Сексуальные изгибы тела блогера лишь слегка прикрывали лепестки цветов.

Instagram @demirose

Поскольку кадр был сделан со спины, все внимание подписчиков было приковано к аппетитным ягодицам Деми Роуз. От невероятной привлекательности модели они буквально потеряли рассудок. А учитывая, что звезда соцсетей решила побаловать свою аудиторию ближе к вечеру, некоторые из поклонников даже не смогли уснуть.

«Вы меня околдовали! Обворожительная!»

«Просто кукла из журналов для взрослых!»

«Огонь!»

«Бесподобная сеньорита!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» в бикини похвасталась пышной грудью.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:48
Обложка или содержание? Седокова в сексуальном боди полюбовалась собой в зеркале
6:39
Стас Садальский рассказал, почему 15 лет не общается с Ларисой Удовиченко
6:24
Как не заразиться коронавирусом через еду и воду — советы академика РАН
6:11
Абсолютно голая «британская Кардашьян» приняла цветочную ванну — фото
5:43
Не может быть! Как Надежда Ангарская победила в «Последнем герое»
5:17
Власти Петербурга объяснили очереди из неотложек возле больниц

Сейчас читают

«Кашель в больнице стоит оглушающий»: Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок