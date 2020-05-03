Абсолютно голая «британская Кардашьян» приняла цветочную ванну — фото
Деми Роуз опубликовала очередной провокационный снимок в Instagram, на котором продемонстрировала изгибы своего тела.
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Фото, видео: Instagram @demirose, @lolo_creativ
Модель Деми Роуз, известная на просторах интернета как «британская Кардашьян», опубликовала новое умопомрачительное фото в Instagram. На этот раз звезда соцсетей не стала скрывать красоту своего подтянутого тела под одеждой и провела съемку абсолютно обнаженной. Сексуальные изгибы тела блогера лишь слегка прикрывали лепестки цветов.
Поскольку кадр был сделан со спины, все внимание подписчиков было приковано к аппетитным ягодицам Деми Роуз. От невероятной привлекательности модели они буквально потеряли рассудок. А учитывая, что звезда соцсетей решила побаловать свою аудиторию ближе к вечеру, некоторые из поклонников даже не смогли уснуть.
«Вы меня околдовали! Обворожительная!»
«Просто кукла из журналов для взрослых!»
«Огонь!»
«Бесподобная сеньорита!» — восхищались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» в бикини похвасталась пышной грудью.
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