Масочный режим вводится еще в шести регионах РФ. Какой штраф грозит за отсутствие СИЗ
С 12 мая обязательное использование масок и средств индивидуальной защиты (СИЗ) вводится еще в шести субъектах: в Татарстане, Крыму, Москве, Туле, Челябинской области и Петербурге.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru
Российские регионы плавно снимают режим самоизоляции. Так, в Мурманской области с этого дня он отменяется для всех, кроме пожилых людей.
В Башкирии уже сегодня можно свободно передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но в масках. Нужны и перчатки в магазинах и общественном транспорте. В Калининградской области с ограничениями начнут работать торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. Похожая ситуация в Ленинградской области. При соблюдении определенных правил там открываются кафе и рестораны, предприятия в сфере услуг, торговли и даже фитнес-центры. Разрешают экскурсии на свежем воздухе и в музеях.
Тем временем в 59 регионах уже действует масочный режим, где-то он рекомендательный. А с 12 мая обязательное использование масок и средств индивидуальной защиты (СИЗ) вводится еще в шести субъектах: в Татарстане, Крыму, Москве, Туле, Челябинской области и Петербурге. Нарушителей ждет штраф четыре тысячи рублей.
Эксперты еще раз напоминают, ситуация в стране по-прежнему сложная. Максимальный прирост заболевших сохраняется в столице, Подмосковье и Петербурге. У половины инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Общее число зараженных более 220 тысяч.
Между тем, во Всемирной организации здравоохранения, заявили, что в России наступил пик заболеваемости. В последние дни прирост числа инфицированных стабилизировался. Это может означать, что наша страна вышла на, так называемое, плато по распространению вируса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению американского ученого, поможет повысить точность прогнозов распространения коронавируса в РФ.
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