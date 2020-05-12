Ученый из США рассказал, что поможет повысить точность прогнозов распространения коронавируса в РФ

России необходимо активнее сотрудничать и обмениваться данными с разработчиками эпидемиологических моделей из других стран, чтобы повысить точность прогноза распространения коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости заявил доктор биофизики, специалист по вопросам иммунитета, выпускник Кембриджского и Калифорнийского университетов Перец Партенски.

По мнению ученого, любая эпидемиологическая модель нуждается в улучшении и подгонке с учетом региональных особенностей.

«Наилучшим вариантом действий для российского минздрава было бы организовать рабочую группу, которая взаимодействовала бы с наиболее видными разработчиками моделей, снабжала бы их информацией, а также обсуждала бы планируемые действия по борьбе с эпидемией на региональном уровне. Россия — самая большая страна в мире, так что, в отличие от маленького, но плотно населенного Сингапура, там речь должна идти о децентрализованной региональной стратегии с эффективными инструментами контроля и отслеживания межрегионального распространения вируса», — сказал Партенски.

В основу эффективного моделирования, считает эксперт, должно лечь тестирование такого уровня, которое бы позволило выявлять не только число инфицированных, но и количество здоровых людей.

Еще одним важным аспектом, по мнению Партенски, является использование двух видов теста — для выявления активной инфекции и для обширного серологического анализа, дающего возможность установить тех, кто уже благополучно переболел COVID-19.

Также требуется серьезно подходить к поиску лиц, с которыми контактировал заболевший коронавирусом. От того, насколько четко в том или ином регионе налажен процесс выявления контактов, серьезно зависит не только точность прогнозов, но и эффективность и скорость борьбы с эпидемией, подчеркивает эксперт.

«Количество смертей зависит также от готовности систем здравоохранения, так что важно делиться данными о больничных койках. Дополнительные сведения может давать отслеживание движение населения через данные Apple и Google», — добавил Партенски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сингапурские ученые изменили прогноз окончания вспышки COVID-19 в РФ.

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