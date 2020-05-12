«Эльфы среди нас»: новый образ Дарьи Мороз взбудоражил подписчиков
Заслуженная артистка РФ выложила в сеть фото, сделанные на проекте «Танцы со звездами».
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Фото, видео: Instagram @d_moroz
Актриса театра и кино Дарья Мороз в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, сделанные на проекте «Танцы со звездами». На снимке 36-летняя заслуженная артистка РФ позирует в образе эльфа в разных нарядах.
«Эльфы среди нас или темная ночь. Как вам номер? Для меня — это про любовь и разлуку, и про то, что смерть тоже женщина может любить и есть любовь даже после смерти», — написала Дарья Мороз в посте.
Подписчики знаменитости подчеркнули, что номер актрисы был выполнен профессионально и высокохудожественно. Пользователи засыпали звезду сериала «Апостол» восторженными комплиментами.
«Очень красиво, трогательно!»
«Танец — огонь! Очень красиво! Неземная»;
«Все так органично. Просто — браво!»
«Это было очень профессионально и высокохудожественно! Я плакала!»
«Вы очень талантливый человек. Спасибо Вам большое за ваши работы», — благодарят пользователи.
Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 актрис, которые только хорошеют с годами.
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