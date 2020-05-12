«Эльфы среди нас»: новый образ Дарьи Мороз взбудоражил подписчиков

Заслуженная артистка РФ выложила в сеть фото, сделанные на проекте «Танцы со звездами».

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Фото, видео: Instagram @d_moroz

Актриса театра и кино Дарья Мороз в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, сделанные на проекте «Танцы со звездами». На снимке 36-летняя заслуженная артистка РФ позирует в образе эльфа в разных нарядах.

«Эльфы среди нас или темная ночь. Как вам номер? Для меня — это про любовь и разлуку, и про то, что смерть тоже женщина может любить и есть любовь даже после смерти», — написала Дарья Мороз в посте.

Instagram @d_moroz

Подписчики знаменитости подчеркнули, что номер актрисы был выполнен профессионально и высокохудожественно. Пользователи засыпали звезду сериала «Апостол» восторженными комплиментами.

«Очень красиво, трогательно!»

«Танец — огонь! Очень красиво! Неземная»;

«Все так органично. Просто — браво!»

«Это было очень профессионально и высокохудожественно! Я плакала!»

«Вы очень талантливый человек. Спасибо Вам большое за ваши работы», — благодарят пользователи.

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