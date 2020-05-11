Площадь пожара, унесшего жизни троих человек, составила всего 12 квадратных метров.

Двое взрослых и ребенок сгорели в маленьком садовом домике в Кирове

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Двое взрослых и один ребенок сгорели в садовом домике в городе Кирове. Как стало известно 5-tv.ru, пожар произошел днем 11 мая.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Загорелся небольшой садовый домик в садоводческом товариществе «Домостроитель-2».

Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали огонь на площади 12 квадратных метров. В доме они обнаружили тела троих погибших — двух взрослых и семилетней девочки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели четырех человек в результате пожара в частном доме в Башкирии. Огонь практически полностью уничтожил кирпичное здание.

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