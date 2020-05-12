Взрыв прогремел на Юргинском военном полигоне в Кузбассе, есть погибшие
ЧП произошло накануне, но известно о нем стало только сегодня.
Фото: www.globallookpress.com
Взрыв произошел на территории Юргинского общевойскового полигона в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС. По предварительной информации, в результате ЧП погибли несколько человек. Уточняется, что инцидент произошел накануне, но известно о нем стало только сегодня. Предположительно, на военном полигоне сдетонировал снаряд.
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