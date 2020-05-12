ЧП произошло накануне, но известно о нем стало только сегодня.

Взрыв прогремел на Юргинском военном полигоне в Кузбассе, есть погибшие

Фото: www.globallookpress.com

Взрыв произошел на территории Юргинского общевойскового полигона в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС. По предварительной информации, в результате ЧП погибли несколько человек. Уточняется, что инцидент произошел накануне, но известно о нем стало только сегодня. Предположительно, на военном полигоне сдетонировал снаряд.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 мая
8:35
«Ты потрясающая, дорогая»: Деми Роуз показала грудь в благодарность подписчикам
8:24
Какие факторы могут «обмануть» тест на коронавирус?
8:06
Взрыв прогремел на Юргинском военном полигоне в Кузбассе, есть погибшие
8:05
Предположительной причиной пожара в больнице в Петербурге могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ
8:03
Все погибшие в больнице Святого Георгия в Петербурге имели диагноз COVID

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок