Взрыв прогремел на Юргинском военном полигоне в Кузбассе, есть погибшие

Взрыв произошел на территории Юргинского общевойскового полигона в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС. По предварительной информации, в результате ЧП погибли несколько человек. Уточняется, что инцидент произошел накануне, но известно о нем стало только сегодня. Предположительно, на военном полигоне сдетонировал снаряд.