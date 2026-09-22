Не успели моргнуть: шестилетняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Юная спортсменка ежедневно тренируется по два-три часа.

Кому принадлежит мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Фото: www.globallookpress.com/Harry Laub

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Daily Mail: 6-летняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Юная жительница Китая Лиан Юньчжи дважды установила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика 3×3×3, показав время 4,27 секунды. Об этом сообщило Daily Mail.

Шестилетняя спортсменка из Чэнду провинции Сычуань установила новый рекорд во время соревнований в Ухане и Гуанчжоу. Девочка пять раз собрала головоломку со средним результатом 4,52 секунды, а затем улучшила показатель до 4,27 секунды.

Благодаря этому достижению Юньчжи стала единственной женщиной-кубером в мире, которой удалось показать среднее время менее 4,5 секунды.

Девочка занимается сборкой кубика Рубика около года и ежедневно тренируется по два-три часа. За это время она выучила более 1300 алгоритмов. По данным Всемирной ассоциации кубика Рубика, Юньчжи участвовала в 33 соревнованиях по всему Китаю и официально собрала 569 кубиков.

Ее лучший результат в дисциплине 3×3×3 составляет 3,54 секунды. Для кубика 2×2×2 личный рекорд девочки — 2,15 секунды.

Мать спортсменки Линь Янси рассказала, что дочь познакомилась с головоломкой на внеклассных занятиях, куда также ходила на танцы и музыку. 

«Сборка кубика Рубика улучшает концентрацию, память, логическое мышление, пространственное восприятие и помогает сформировать здоровое отношение к победам и поражениям», — отметила Линь Янси.

Предыдущий женский рекорд принадлежал Цисянь Цао, которая в 2023 году в возрасте шести лет показала среднее время сборки 5,97 секунды.

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