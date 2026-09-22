Опубликованы кадры обысков у блогера Некоглая и его жены

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 69 0

Их обвиняют в торговле наркотиками и организации притона.

Фото, видео: legion-media/PEOPLETALK; Telegram/Poliția Republicii Moldova/Politia_Republicii_Moldova; 5-tv.ru

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Полиция Республики Молдова показала кадры обысков дома у блогера Некоглая и его жены, которых обвиняют в торговле наркотиками. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Правоохранители сообщили, что при задержании подозреваемые оказали сопротивление. В доме у Некоглая и его жены, которая является гражданкой России, полиция обнаружила марихуану, гашиш, мефедрон, электронные весы и телефоны. По версии следствия, блогер продавал наркотики через социальные сети с общей аудиторией 12 миллионов человек.

Также в рамках расследования молдовская полиция установила личности людей, приобретавших запрещенные вещества у Некоглая и его жены. Один из них — 51-летний житель Украины.

О задержании Некоглая и его супруги сообщалось днем ранее — 21 сентября. Кроме торговли наркотиками, супругов обвиняют в организации притона в пригороде Кишинева. Пара была взята под стражу. Они будут находиться в тюрьме 30 суток. Блогеру грозит до 15 лет заключения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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