Взрыв прогремел на территории Юргинского общевойскового полигона в Кемеровской области.

По факту смерти двух человек на полигоне в Кузбассе проводится проверка

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Двое гражданских погибли при взрыве боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области. По факту произошедшего командование Юргинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводят проверку.

Согласно предварительным данным, погибшие незаконно проникли на территорию полигона, чтобы найти и собрать цветной металл. Когда они пытались разобрать неразорвавшийся боеприпас прогремел взрыв. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в Министерстве обороны.

Взрыв произошел на территории Юргинского общевойскового полигона в Кемеровской области. ЧП случилось накануне, но известно о нем стало только сегодня.

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