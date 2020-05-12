Блогер выполнил обещание, данное поклонникам, и снял на видео процесс создания татуировки.

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Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Инстаблогер Давид Манукян, известный как Дава, выполнил обещание, данное поклонникам. Ранее он заявил, что сделает себе татуировку с именем возлюбленной Ольги Бузовой, если пост с их совместной фотографией наберет два миллиона «лайков».

Вскоре так и вышло, и интернет-звезда подтвердил сказанное. Манукян пригласил домой тату-мастера. Тот набил ему на запястье сердце с именем «Оля» в центре по заранее заготовленному наброску. Происходящее Дава снимал на видео с собственными комментариями.

Instagram @dava_m

«Вам интересно, что получится? Больно! На самом деле, жестко. Но мужик сказал — мужик сделал. Теперь у меня на руке красуется такое сердце с любимой», — показал блогер.

Пока непонятно, как к этому отнеслась сама Бузова. Артистка также не устает признаваться Манукяну в любви. Зимой она согласилась сделать с ним парные татуировки с Манукяном в виде символа бесконечности. Это тату теперь красуется на руке Давида под сердечком.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты назвали фотосессию Бузовой в День Победы «кощунственной».

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