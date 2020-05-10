Фанаты назвали фотосессию Бузовой в День Победы «кощунственной»
Российская певица и телеведущая 9 мая опубликовала в Instagram снимки в военной форме, которые вызвали критику пользователей.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в День Победы опубликовала в Instagram поздравительный пост, который сопроводила серией своих снимков в военной форме. Судя по всему, фотосессия проходила где-то в лесу, своим продуманным образом и пронзительным взглядом звезда, вероятно, надеялась, что сможет напомнить своим подписчикам о важности 9 мая. Однако, вместо этого, она нарвалась на критику.
Поклонники сочли неуместным проводить подобные фотосессии в день, когда вся страна вспоминает героев — тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Пост Бузовой в некоторых вызвал возмущение. Пользователи высмеяли яркий макияж теледивы, который явно был не свойственен женщинам в советскую эпоху, и назвали ее фотографии «кощунством», издевательством над памятными историческими событиями.
«К чему это фото в этой форме? Кощунство какое-то!»
«На войне в макияже не ходят!»
«Показушница!»
«Это вульгарно!»
«Зачем вы делаете карнавал в этот день?» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Давид Манукян и Ольга Бузова сняли пронзительный клип в День Победы.
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