Фанаты назвали фотосессию Бузовой в День Победы «кощунственной»

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в День Победы опубликовала в Instagram поздравительный пост, который сопроводила серией своих снимков в военной форме. Судя по всему, фотосессия проходила где-то в лесу, своим продуманным образом и пронзительным взглядом звезда, вероятно, надеялась, что сможет напомнить своим подписчикам о важности 9 мая. Однако, вместо этого, она нарвалась на критику.

Поклонники сочли неуместным проводить подобные фотосессии в день, когда вся страна вспоминает героев — тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Пост Бузовой в некоторых вызвал возмущение. Пользователи высмеяли яркий макияж теледивы, который явно был не свойственен женщинам в советскую эпоху, и назвали ее фотографии «кощунством», издевательством над памятными историческими событиями.

Instagram @buzova86

«К чему это фото в этой форме? Кощунство какое-то!»

«На войне в макияже не ходят!»

«Показушница!»

«Это вульгарно!»

«Зачем вы делаете карнавал в этот день?» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Давид Манукян и Ольга Бузова сняли пронзительный клип в День Победы.