Мировые цены на нефть устремились вверх. Стоимость марки Brent подобралась к 30 долларам за баррель. WTI выросла до 24,5 долларов.

Оптимизм инвесторов растет на фоне новостей о дополнительном снижении добычи черного золота. Так Саудовская Аравия объявила, что в июне сократит добычу на один миллион баррелей в сутки. И это сверх соглашения ОПЕК+.

Объединенные Арабские Эмираты дополнительно снижают добычу на 100 тысяч, Кувейт — на 80 тысяч. Эксперты говорят — сокращение избытка сырья неизбежно приведет к восстановлению баланса на мировом рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин обсудил с главой «Роснефти» Сечиным необходимые отрасли меры поддержки. Одной из крупнейших нефтегазовых компаний в России потребуется два-три года на преодоление ущерба от коронавируса.