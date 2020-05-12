Мировые цены на нефть устремились вверх
Страны ОПЕК+ дополнительно сокращают добычу сырья, вселяя оптимизм в инвесторов.
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Фото, видео: EPA, 5-tv.ru
Мировые цены на нефть устремились вверх. Стоимость марки Brent подобралась к 30 долларам за баррель. WTI выросла до 24,5 долларов.
Оптимизм инвесторов растет на фоне новостей о дополнительном снижении добычи черного золота. Так Саудовская Аравия объявила, что в июне сократит добычу на один миллион баррелей в сутки. И это сверх соглашения ОПЕК+.
Объединенные Арабские Эмираты дополнительно снижают добычу на 100 тысяч, Кувейт — на 80 тысяч. Эксперты говорят — сокращение избытка сырья неизбежно приведет к восстановлению баланса на мировом рынке.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин обсудил с главой «Роснефти» Сечиным необходимые отрасли меры поддержки. Одной из крупнейших нефтегазовых компаний в России потребуется два-три года на преодоление ущерба от коронавируса.
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