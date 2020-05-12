Одной из крупнейших нефтегазовых компаний в России потребуется два-три года на преодоление ущерба от коронавируса.

Путин обсудил с главой «Роснефти» Сечиным необходимые отрасли меры поддержки

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин обсудили вопросы поддержки компании со стороны государства в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Личная встреча прошла в рабочем кабинете главы государства в Ново-Огарево.

Предложения Игоря Сечина

Во время разговора Сечин сообщил о «драматическом состоянии глобального нефтяного рынка». В этих условиях «Роснефть» приняла решение о сокращении инвестиционной программы на 21% — с 950 миллиардов рублей в 2019 году до примерно 750 миллиардов в 2020-м.

Вместе с тем компании нужна поддержка со стороны государства. Так, Сечин попросил отложить налоговые платежи по работам, связанным с геологоразведкой. Также он попросил учесть падение цен на нефть при определении тарифов на ее транспортировку.

«Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным. В настоящее время 32% составляют расходы на транспорт от стоимости нефти. Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 — это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня — больше двух тысяч: 2100 рублей», — уточнил Сечин.

Однако ключевым вопросом Сечин также назвал увеличение лимитов на кредитора.

«Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, — это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств», — сказал глава «Роснефти».

Он добавил, что смягчение кредитных условий поможет «Роснефти» преодолеть кризис в течение двух-трех лет и начать новые проекты.

Ответы Владимира Путина

Путин сказал, что сокращение инвестиционной программы «Роснефти» в текущем году на 200 миллиардов рублей, — «это немало». Он подчеркнул, что нужно сохранить всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков компании.

«Что касается геологоразведки, в принципе, примерно в том же ключе мы обсуждали с вашими коллегами возможное создание фонда для компаний, которые занимаются бурением, это примерно в одном направлении», — сказал глава государства, комментируя просьбу об откладывании налоговых платежей.

Российский лидер также предложил главе компании обсудить тему тарифов транспортных монополий с учетом текущих цен на рынке нефти. Кроме того, он дал понять, что изучит вопрос, связанный с увеличением лимитов на кредитора.

В апреле 5-tv.ru сообщал об историческом обвале цен на нефть — вплоть до отрицательных значений. Это стало следствием двух факторов: срывом сделки об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ и пандемией коронавируса нового типа, из-за которой объем перевозок резко снизился по всему миру. Утром 12 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле составляла чуть более 30 долларов за баррель, а WTI — около 25 долларов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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