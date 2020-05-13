На сколько хватит профицита бюджета от покупки акций «Сбербанка»

Сделка состоялась в начале апреля 2020 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, ТАСС /Геодакян Артем

Федеральный бюджет России в период с начала текущего года по апрель пополнился на сумму порядка семи триллионов рублей, при этом более одного триллиона рублей — за счет покупки правительством у Центрального банка акций ПАО «Сбербанк». За вычетом этих средств в апреле доходы рухнули на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — с 1,8 триллиона до 1,3 триллиона рублей.

Как пишут «Известия», Министерство финансов подсчитало, что первые четыре месяца 2020 года завершились с профицитом (превышение доходов бюджета над его расходами — Прим.ред.) в 100 миллиардов рублей. Средства на покупку доли Центробанка в «Сбербанке» были перечислены в казну 23 апреля, напоминает издание.

Если не учитывать эту сделку, то в апреле бюджет получил 1,3 триллиона рублей, что на 30% меньше, чем годом ранее в аналогичный период. Наиболее существенными оказались потери в поступлениях от добычи природных ресурсов и таможенных пошлин: объем этих доходов сократился вдвое.

Сумма традиционных доходов за первые четыре месяца — шесть триллионов рублей — текущего года уменьшилась на 5% по сравнению с аналогичными периодом 2019-го.

При этом расходы растут. Так, на социальную политику государства уже потрачено почти вдвое больше, чем год назад.

Эксперты полагают, что профицит бюджета, сложившийся благодаря продаже Сбербанка, продлится недолго — предположительно, до конца мая.

В начале апреля Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 триллиона рублей из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 триллиона рублей от продажи нефти и газа. Как передавал 5-tv.ru, стоимость сделки оказалась ниже запланированной на 300 миллиардов рублей.

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