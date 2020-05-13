Возгорание произошло на последнем этаже 22-этажного дома.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Пожарные тушат пылающую квартиру на последнем этаже 22-этажного дома в Москве. Как сообщает ТАСС, ЧП произошло на Ялтинской улице в южной части столицы.

«ЧП произошло по адресу Ялтинская улица, 1. Возгорание на последнем этаже 22-этажного жилого дома. В районе возгорания наблюдается сильное задымление», — цитирует представителя экстренных служб агентство.

По информации РИА Новости, возгоранию предшествовал громкий хлопок. Звук был настолько сильным, что сработала сигнализация у припаркованных возле дома автомобилей.

На месте пожара работают 10 расчетов пожарно-спасательных служб. Информация о пострадавших уточняется.

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