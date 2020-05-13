После громкого хлопка вспыхнула квартира в многоэтажке на юге Москвы — видео
Возгорание произошло на последнем этаже 22-этажного дома.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Пожарные тушат пылающую квартиру на последнем этаже 22-этажного дома в Москве. Как сообщает ТАСС, ЧП произошло на Ялтинской улице в южной части столицы.
«ЧП произошло по адресу Ялтинская улица, 1. Возгорание на последнем этаже 22-этажного жилого дома. В районе возгорания наблюдается сильное задымление», — цитирует представителя экстренных служб агентство.
По информации РИА Новости, возгоранию предшествовал громкий хлопок. Звук был настолько сильным, что сработала сигнализация у припаркованных возле дома автомобилей.
На месте пожара работают 10 расчетов пожарно-спасательных служб. Информация о пострадавших уточняется.
Читайте также
42%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?